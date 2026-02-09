Super Bowl | Scontro di culture a metà tempo tra Bad Bunny e l’halftime show MAGA

Durante il Super Bowl LX, l’intrattenimento ha diviso il pubblico più delle giocate in campo. A metà partita, lo spettacolo dell’halftime show ha portato sul palco Bad Bunny, ma anche polemiche legate a un presunto messaggio MAGA. La scena si è trasformata in un campo di battaglia culturale, con tifosi divisi tra entusiasmo e critiche. La tensione si è fatta sentire anche tra chi segue il football, dimostrando come lo sport americano sia ormai anche un terreno di scontro ideologico.

Halftime Show: La Guerra Culturale che Ha Diviso l’America Durante il Super Bowl. Il Super Bowl LX, tenutosi quest’anno, è stato teatro di una competizione non solo sul campo da gioco, ma anche nell’intrattenimento che lo ha accompagnato. Mentre Bad Bunny ha calcato il palco dell’halftime show principale, un evento parallelo, denominato “All-American Halftime Show”, promosso da Donald Trump e dal movimento MAGA, ha cercato di offrire un’alternativa decisamente più conservatrice, attirando circa 6 milioni di spettatori. L’iniziativa, voluta da Turning Point USA, si è configurata come una reazione esplicita alla performance di Bad Bunny, il primo artista a esibirsi interamente in spagnolo durante l’halftime show del Super Bowl.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Super Bowl LX

Durante il Super Bowl LX, si fa sempre più concreta l’ipotesi che Cardi B possa fare un’entrata a sorpresa durante lo spettacolo di metà partita di Bad Bunny.

Bad Bunny, famoso artista portoricano, si appresta a essere il headliner dell’Halftime Show del Super Bowl LX, che si terrà l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

MAGA Having Meltdown Over Bad Bunny Playing Super Bowl Halftime Show

Ultime notizie su Super Bowl LX

Argomenti discussi: Bad Bunny infiamma il Super Bowl, inno ai latini e scontro con Trump; Bad Bunny infiamma il Super Bowl 2026: tra il trionfo dell'halftime show e le dure critiche di Trump; Super Bowl, Seattle schianta i Patriots di Trump; Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l'halftime show e lo scandalo Mack Hollins.

Chi ha vinto il Super Bowl 2026 dopo le polemiche per l’halftime show e lo scandalo Mack HollinsI Seattle Seahawks battono i Patriots 29-13 nel Super Bowl 2026, ma a far discutere sono il look da carcerato di Mack Hollins e lo scontro a distanza tra ... fanpage.it

Super Bowl, cosa è successo durante l'half time di Bad Bunny e Lady Gaga (a sorpresa). Trump: «Uno dei peggiori di sempre»Bad Bunny ha chiuso lo spettacolo dell’half time del Super Bowl con un chiaro omaggio agli immigrati. Per il cantante portoricano si è trattato della prima esibizione negli ... leggo.it

Lo show di Bad Bunny al Super Bowl ha fatto infuriare Trump. L'artista ha trasformato il suo spettacolo al Levi's Stadium di Santa Clara, California, in un omaggio vivacissimo a Porto Rico e ai paesi latinoamericani durante l'intervallo del Super Bowl: un viaggio x.com

Super Bowl 2026, trionfano i Seahawks: scoppia la festa a Seattle facebook