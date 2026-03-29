Decapitato il cadavere di Pamela Genini e trafugata la testa la mamma | Uno scempio disumano

Il cadavere di una ragazza è stato profanato e decapitato, con la testa trafugata, in un episodio descritto come uno scempio disumano dalla madre della vittima. Il fatto è avvenuto il 23 marzo e, secondo quanto riferito dal legale della famiglia, il gesto pare essere stato compiuto da più persone. La polizia sta indagando sul caso e sulle modalità dell’episodio.

"Macabro gesto, compiuto verosimilmente da più persone", ha riferito il legale della mamma di Pamela Genini dopo che lo scorso 23 marzo il cadavere della ragazza è stato profanato e decapitato. "Una mente pericolosa". 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Il corpo di Pamela Genini decapitato, l’appello della mamma: “Trovate chi ha fatto questo scempio disumano”Strozza (Bergamo), 28 marzo 2026 – Dopo aver perso una figlia nel modo più atroce, uccisa a coltellate dall’uomo che avrebbe dovuto amarla, la... Cadavere di Pamela Genini profanato, famiglia smentisce le minacce ricevute e attacca: "Scempio disumano"La famiglia di Pamela Genini, la giovane vittima del femminicidio di ottobre 2025, rompe il silenzio dopo l’orrore della profanazione avvenuta nel... Contenuti utili per approfondire Pamela Genini Temi più discussi: Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini, la modella uccisa a Milano dall'ex compagno; Pamela Genini, terrificante scoperta nel cimitero: Hanno trafugato il corpo e l'hanno decapitato; Orribile scoperta nel cimitero: Trafugato e decapitato il cadavere di Pamela Genini; Femminicidio Pamela Genini, trafugato il cadavere e decapitata. Pamela Genini, trafugato il cadavere della giovane uccisa da Gianluca Soncin: «Aperta la bara e decapitato il corpo»Pamela Genini, aperta la bara e decapitato il cadavere. Oggi, giovedì 26 marzo, nel corso della diretta di Dentro la notizia, condotto da Gianluigi Nuzzi, in onda su Canale ... ilmattino.it Scoperta choc a Strozza: profanato il cadavere di Pamela Genini, vittima di femminicidioProfanata la tomba di Pamela Genini: il corpo della giovane vittima di femminicidio ritrovato decapitato durante il trasferimento al loculo di famiglia a Strozza. notizie.it Macabra scoperta nel cimitero di Strozza, in provincia di Bergamo. Uccisa dall'uomo che diceva di amarla, Pamela Genini non ha trovato pace nemmeno nella bara bianca che ha accolto il suo corpo, massacrato con oltre 30 coltellate dal 52enne Gianluca So - facebook.com facebook Chi ha rubato la testa di Pamela Genini Esclusa la pista del ricatto, il sospetto di «una mente pericolosa» x.com