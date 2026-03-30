Pallavolo netta vittoria della Sab Group Rubicone sul campo della Paoloni Macerata

La Sab Group Rubicone ha ottenuto una vittoria per 3-0 contro la Paoloni Macerata in una partita di pallavolo giocata in trasferta. La squadra ha mostrato una prestazione solida e di buona qualità, portando a casa il risultato senza set persi. La gara si è conclusa con la vittoria chiara della formazione ospite.

La Sab Group Rubicone conquista una vittoria netta e convincente in trasferta sul campo della Paoloni Macerata, imponendosi con un secco 3-0 al termine di una prestazione solida e di grande qualità La Sab Group Rubicone conquista una vittoria netta e convincente in trasferta sul campo della Paoloni Macerata, imponendosi con un secco 3-0 al termine di una prestazione solida e di grande qualità. Il successo dei ragazzi guidati da coach Mascetti, unito alla sconfitta interna di Osimo, consente ai gialloblù di balzare in testa alla classifica del girone D. Ottima la prova corale della squadra, capace di esprimersi al meglio soprattutto nella fase muro-difesa e nella ricostruzione del gioco, mettendo in difficoltà un’avversaria ostica come quella maceratese. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Pallavolo, netta vittoria della Sab Group Rubicone sul campo della Paoloni Macerata Articoli correlati Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a MacerataDopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato... La Sab Group non si ferma. Vittoria netta su MontorioEnnesima prestazione autoritaria della Sab Group Rubicone che nel campionato di serie B maschile di pallavolo si impone a Montorio con un netto 3-0,... Una selezione di notizie su Sab Group Rubicone Discussioni sull' argomento Ad un passo dalla vetta. Successo della Sab Group; Ad un passo dalla vetta Successo della Sab Group. Pallavolo, la vicecapolista Sab Group Rubicone torna in campo sabato a MacerataDopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, la Sab Group Rubicone – attuale vicecapolista del girone D di Serie B – torna in campo sabato alle ore 21 a Macerata per affrontare la Paoloni ... cesenatoday.it Ad un passo dalla vetta. Successo della Sab GroupVolley B maschile, la squadra di Mascetti si impone 3-0 sulla Consar Ravenna ... msn.com Dopo la convincente vittoria per 3-0 contro Ravenna, Sab Group Rubicone – attuale - facebook.com facebook