La Sab Group non si ferma Vittoria netta su Montorio

© Ilrestodelcarlino.it - La Sab Group non si ferma. Vittoria netta su Montorio

Ennesima prestazione autoritaria della Sab Group Rubicone che nel campionato di serie B maschile di pallavolo si impone a Montorio con un netto 3-0, confermandosi in vetta alla classifica. La squadra di coach Mascetti ha interpretato la gara con grande maturità, facendo la differenza soprattutto dai nove metri: il servizio flot dei gialloblù ha messo costantemente in difficoltà la ricezione abruzzese, indirizzando l'inerzia del match fin dalle prime battute. La partita. Mascetti parte con Gherardi al palleggio, Mazzotti opposto, Malual e Nori al centro, Bellomo e Pascucci in banda, Ferraro libero.