Pallavolo femminile la finale sarà Milano-Scandicci | le date

La squadra di Milano si è qualificata per la finale del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile dopo aver superato le avversarie nelle fasi precedenti. La finalissima sarà disputata contro la squadra di Scandicci. Le date delle partite non sono ancora state ufficializzate. La competizione vede coinvolte le migliori squadre del campionato nazionale.

La Numia Vero Volley Milano conquista l’accesso all’ultimo atto del campionato di Serie A1 di pallavolo femminile. Superando per 3-1 la Savino Del Bene Scandicci in Gara 4, la formazione lombarda ha chiuso definitivamente la serie di semifinale, staccando il pass per la sfida decisiva che assegnerà lo scudetto contro la Prosecco Doc Imoco Conegliano. Milano batte Scandicci e si prende la finale. Dopo non aver archiviato già la pratica a Firenze, la Numia Vero ha chiuso i giochi all’Allianz Cloud davanti a oltre quattromila spettatori. Nonostante un avvio brillante delle toscane di coach Massimo Gaspari, le lombarde hanno saputo incanalare il match a proprio favore, spiccando in particolar modo nel primo e nel terzo parziale. 🔗 Leggi su Sportface.it

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