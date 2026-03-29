LIVE Milano-Scandicci 2-1 A1 volley femminile 2026 in DIRETTA | la Numia si avvicina alla finale! 21-18

Nella partita di volley femminile tra Milano e Scandicci, il punteggio attuale è di 2-1 a favore di Milano. La squadra di casa si avvicina alla possibilità di conquistare la finale, con il punteggio di 21-18. In questa fase, un giocatore ha messo a segno una pipe che ha portato al primo match point, anche se ci sono ancora due opportunità per Milano di chiudere la partita.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 24-22 Skinner piazza la pipe, se ne va il primo match point ma ce ne sono altri due per Milano. 24-21 Danesi mura Nwakalor! Match point per Milano che vede la finale. 23-21 Torna a fare punto Milano con la solita Egonu, parallela potente da seconda linea per la capitana della Numia. Time-out di Lavarini che vuole evitare il black out. 22-21 Contrattacco di Bosetti in parallela da posto quattro, Scandicci punta alla rimonta in un set che sembrava compromesso. 22-20 Skinner piazza il pallonetto spinto ai piedi di Egonu. 22-19 Pallonetto in mezzo al campo di Pietrini. Bechis e Ruddins tornano a fare spazio a Ognjenovi? e Antropova. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia si avvicina alla finale! 21-18 Articoli correlati Leggi anche: LIVE Milano-Scandicci 1-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: Numia ancora avanti nel 3° set ma occhio alle toscane, 18-16 LIVE Milano-Scandicci 1-0, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: 25-19, la Numia Vero Volley vince il 1° setCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 7-8 Fast vincente di Mancini 7-7 Muroooo Pietriniiii!! La schiacciatrice di Milano chiude la strada a... Approfondimenti e contenuti su LIVE Milano Scandicci 2 1 A1 volley... Temi più discussi: LIVE Milano-Scandicci 3-2, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: la Numia completa la rimonta e sale 2-0 nella serie!; La Numia Vero Volley Milano prepara il secondo atto delle Semifinali Scudetto: all'Allianz Cloud sarà sfida a Scandicci; Pallavolo: Serie A Femminile - S2025/26 - Playoff, Semifinale: Milano - Scandicci (gara 2) - in diretta su Rai Sport 22/03/2026 alle 14:55; Egonu e Milano immense! Scandicci ribaltata 3-2, finale Scudetto a un passo. LIVE Milano-Scandicci 2-1, A1 volley femminile 2026 in DIRETTA: inizio di quarto set equilibrato, 14-13CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12-13 Parallela vincente di Pietrini che ha attaccato quasi senza muro. 11-13 Lanier subisce il muro di ... oasport.it Diretta | Milano Scandicci (risultato finale 3-2): la Numia vince in rimonta! (22 marzo 2026)Diretta Milano Scandicci streaming video Rai: gara-2 della semifinale playoff di Serie A1 si gioca con il risultato di 1-0 per il Vero Volley. ilsussidiario.net Off to the finals! Vero Volley Milano takes down Savino Del Bene Scandicci in four sets to seal the semifinal series, 3-1: 28-26, 19-25, 25-21, 25-22. #SerieA1 #pallavolo #volleyball LVF - facebook.com facebook Pallavolo A1F Scudetto - Verso Gara-4, Milano e Scandicci si sfidano all’Allianz Cloud il pubblico può fare la differenza x.com