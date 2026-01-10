Torneo Wevza di pallavolo femminile al Palazzetto Preziuso la finale tra le nazionali Italia-Belgio

Al Palazzetto Preziuso si svolge la finale del Torneo WEVZA di pallavolo femminile, tra le nazionali Italia e Belgio. L'evento rappresenta l’ultimo step di qualificazione ai Campionati Europei Under 18, che si terranno l’estate prossima a Riga e Vilnius. La partita conclude un torneo importante per le giovani atlete, offrendo un’occasione di confronto e crescita nel percorso verso le competizioni internazionali.

E' arrivato alle battute finali il Torneo WEVZA di qualificazione ai Campionati Europei Under 18 femminili che si svolgeranno nella prossima estate a Riga (Lettonia) e Vilnius (Lituania).La vittoria - che garantirà l'accesso diretto agli Europei - verrà contesa questa sera sabato 10 gennaio alle.

