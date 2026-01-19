Calcio femminile Modena riparte da una vittoria di misura con il Fossolo
Il calcio femminile a Modena riprende con una vittoria di misura contro il Fossolo, segno di una buona ripresa dopo la pausa natalizia. La squadra gialla ha offerto una prestazione solida, conquistando tre punti fondamentali per la classifica. Questo successo rappresenta un passo importante nel cammino della stagione, confermando l'impegno e la determinazione delle giocatrici.
Primo impegno dopo la sosta natalizia e arriva una bella prestazione delle gialle e tre punti importanti contro il Fossolo. Passano pochi minuti ed il Modena trova il vantaggio su cui costruirà tutta la partita, Cavandoli sugli sviluppi di una rimessa laterale di Michelini controlla al limite.🔗 Leggi su Modenatoday.it
