Pallanuoto Serie B la Ssd Unime si arrende alla capolista Cn Salerno
Nella quarta giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile, la Ssd Unime ha affrontato in trasferta il Circolo Nautico Salerno, perdendo con il risultato di 14 a 6. La partita ha visto i padroni di casa prevalere nel corso dell'incontro, confermando la posizione di testa in classifica. La squadra universitaria continuerà a lavorare per migliorare le proprie prestazioni nelle prossime gare.
La Ssd Unime è stata sconfitta in trasferta dal Circolo Nautico Salerno per 14 a 6 nella 4^ giornata del campionato di serie B di pallanuoto maschile. Per la squadra messinese si tratta della terza sconfitta stagionale, ma era difficile sovvertire i pronostici contro una delle avversarie più. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
