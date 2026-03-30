Pallacanestro Massa c’è la ‘pratica’ Lucca I play off già garantiti

Stasera alle 21 al PalaOliveti si svolge la partita tra Pallacanestro Massa e Libertas Lucca, valida per la prima giornata di ritorno della seconda fase del campionato regionale di basket. La gara è considerata una formalità, dato che la formazione locale ha già conquistato la qualificazione ai playoff. La partita si svolge nel girone L della divisione regionale 3.

Poco più che una formalità, la partita che la Pallacanestro Massa gioca stasera (PalaOliveti, ore 21) contro la Libertas Lucca, valida per la prima giornata di ritorno della seconda fase della divisione regionale 3 di basket, girone L. I biancorossi allenati da Marco Pedrini (vice Luca Canciello) sono già matematicamente nei play off (riservati alle prime quattro classificate della seconda fase) e con 10 punti di vantaggio sulla quinta, possono solo a puntare a migliorare la griglia, ovvero provare a raggiungere il primo posto. Impresa improba perché davanti c’è l’imbattuto Calcinaia che sembra non mollare fin dalla prima fase e che è stata l’unica squadra in grado di battere i massesi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pallacanestro Massa, c’è la ‘pratica’ Lucca. I play off già garantiti Articoli correlati Esordio della Pallacanestro Massa nella seconda fase col Libertas LuccaAl via la fase due, per Pallacanestro Massa e Audax, entrambe impegnate nel campionato di divisione regionale 3 di basket. Basket: stasera ospita il Castelfranco ma il pensiero è già rivolto alla capolista. Cinque successi consecutivi. La Pallacanestro Massa volaCinque successi consecutivi (nove da inizio campionato di Divisione regionale 3 di basket) e questa sera (PalaOliveti, ore 21. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Pallacanestro Massa Discussioni sull' argomento Pallacanestro Massa, c’è la ‘pratica’ Lucca. I play off già garantiti; Giardini Margherita Bologna - Lusa Basket Massa 52-42 (22-4; 34-18; 39-39; 52-42); Terremoto magnitudo 4.0 tra Massa-Carrara e La Spezia, scuole chiuse e uffici evacuati; Il commento: l’ora delle scelte. Atleta o coach? Il primo vince sempre. Diamo un'occhiata alla classifica in dell' , dopo 25 giornate 23-2 Anzola Basket 21-4 Basket Lugo 18-7 SG Tiberius Rimini 16-9 Vis Persiceto 15-10 Gaetano Scirea Bertinoro 14-11 Giardini Margherita e Lusa Basket Massa 12-13 Aud - facebook.com facebook