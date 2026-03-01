Esordio della Pallacanestro Massa nella seconda fase col Libertas Lucca

La Pallacanestro Massa ha iniziato la seconda fase del campionato di divisione regionale 3 affrontando il Libertas Lucca. La squadra si è preparata per questa nuova tappa della stagione, mentre l’Audax è anch’essa impegnata nelle gare di questa fase. Le partite sono iniziate con l’obiettivo di ottenere risultati positivi e proseguire nel torneo.

Al via la fase due, per Pallacanestro Massa e Audax, entrambe impegnate nel campionato di divisione regionale 3 di basket. Dopo la prima fase che si è conclusa con i massesi al secondo posto del girone e i carraresi al terzo, rispettivamente con 24 e 18 punti, in virtù della formula del campionato biancorossi e gialloazzurri sono stati inseriti nel girone L della fase promozione (con le squadre del girone D) con gare di andata e ritorno e poiché ciascuna squadra porta in dote i punti acquisiti nella prima fase con le squadre del proprio girone (che quindi non si reincontreranno tra loro), al via della seconda fase la classifica vede Calcinaia 12; Pescia 10; Pallacanestro Massa e Warriors Lucca 8; Libertas Lucca 4; Audax Carrara, Vicopisano e Porcari 2. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Esordio della Pallacanestro Massa nella seconda fase col Libertas Lucca Pallacanestro Massa. Una sfida facile col ‘fanalino’ ValderaTesta-coda per la Pallacanestro Massa che oggi alle 18 fa visita al Valdera di Capannoli per la prima giornata di ritorno della prima fase del... Libertas Nuoto Novara: sette vittorie nella seconda tappa della Coppa Los AngelesSette vittorie per la Libertas Nuoto Novara nella 2° tappa della Coppa Los Angeles categoria Assoluti di nuoto, svoltasi lo scorso 29 novembre a...