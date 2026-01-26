La Pallacanestro Massa affronta questa sera il Castelfranco al PalaOliveti, in una sfida valida per la Divisione regionale 3 di basket. Dopo cinque vittorie consecutive, la squadra guarda già alla capolista, consolidando il proprio cammino nel campionato. La partita rappresenta un’occasione importante per continuare a crescere e mantenere alta la concentrazione in vista delle prossime sfide.

Cinque successi consecutivi (nove da inizio campionato di Divisione regionale 3 di basket ) e questa sera (PalaOliveti, ore 21.15), contro Castelfranco, una gara solo da vincere, in attesa della partitissima di domenica prossima quando, a Massa, arriverà l’imbattuta capolista Calcinaia. Continua la cavalcata della Pallacanestro Massa che, a Vicopisano, si è imposta 51-64 (parziali 16-15, 27-29, 32-50) al termine di una partita equilibrata nella prima parte (complice anche un 422 nei tiri liberi), ma dominata nel terzo tempino, controllata nel quarto e conclusa con un +13. Dopo i primi due quarti giocati con esigui vantaggi reciproci, i biancorossi vengono fuori al rientro in campo dopo l’intervallo lungo e con un parziale devastante di 5-21 ipotecano i due punti in palio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Basket: stasera ospita il Castelfranco ma il pensiero è già rivolto alla capolista. Cinque successi consecutivi. La Pallacanestro Massa vola

Leggi anche: Basket B Interregionale, i New Flying Balls primi ricevono stasera Oderzo e puntano la promozione. Il presidente: "Vibrazioni positive già in estate, Grandi è tornato carico». Ozzano vola, Cuzzani: "Il nostro sogno, un passo alla volta»

Leggi anche: Basket, la Virtus Bologna ospita l’Efes Istanbul in Eurolega. Le V nere devono rialzare la testa dopo tre ko consecutivi

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Basket: squalificato. L’Audax ospita il Calcinaia capolista senza il play Poggi; Visconti Brignano battuta a Dalmine, stasera ospita la Caluschese; LIVE Virtus Bologna-Stella Rossa 93-102, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: le V-nere ci provano, ma la prestazione dei serbi è mostruosa; Acquolina in bocca per la Rhodigium.

Acquolina in bocca per la RhodigiumTurno favorevole da sfruttare per la Solmec Rhodigium che stasera, palla a due alle 20.30 al palasport di Rovigo, nella terza di ritorno della Serie A2, ospita il fanalino di coda Nuova Pallacanestro ... polesine24.it

Basket A2: stasera Valtur Brindisi ospita Urania MilanoBRINDISI – Questa sera alle 20.30 la Valtur Brindisi torna in campo al PalaPentassuglia. Avversaria di turno Urania Milano, squadra che riporta in Puglia un giocatore ben noto al pubblico brindisino: ... trnews.it

Pistoia Basket - Sebastiani Rieti Stasera 25 gennaio dalle ore 18 in diretta su Radiomondo 99.9 e sul sito internet www.radiomondo.fm - facebook.com facebook

#NBA - Stasera dalle 21 su Sky Sport Basket io e Davide Pessina vi raccontiamo LIVE la sfida tra Philadelphia 76ers e New York Knicks #philaunite #NewYorkForever x.com