Investito da un’auto mentre attraversa la strada | uomo muore sul colpo

Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, a Castenedolo nel Bresciano, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

