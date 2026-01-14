Investito da un’auto mentre attraversa la strada | uomo muore sul colpo
Nella giornata di mercoledì 14 gennaio, a Castenedolo nel Bresciano, un uomo ha perso la vita dopo essere stato investito da un’auto mentre attraversava la strada. L’incidente si è verificato nel tardo pomeriggio e, purtroppo, non c’è stato nulla da fare. La dinamica e le cause sono al momento oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.
Ancora sangue sulle strade del Bresciano. Un uomo ha perso la vita nel tardo pomeriggio di oggi, mercoledì 14 gennaio, dopo essere stato investito da un’auto a Castenedolo.Secondo le prime informazioni, la vittima stava attraversando via Tenente Olivari, la strada che porta all’aeroporto di Ghedi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Leggi anche: Incidente a Rivoli: uomo investito da un'auto mentre attraversa la strada, è grave in ospedale
Leggi anche: Investito da un'auto mentre attraversa la strada a Silvi, morto un uomo di 74 anni
Giuliano investito da un’auto mentre camminava sulla strada | è morto sul colpo.
Pedone di 81 anni investito. L’auto finisce sotto sequestro facebook
Tragedia nel Foggiano, ciclista investito da un'auto: 65enne perde la vita x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.