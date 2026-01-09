Incidente a Pontedecimo 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada

Nella giornata di oggi, a Pontedecimo, un uomo di 54 anni è deceduto dopo essere stato investito da un camion in via Gallino. Il conducente del veicolo è stato sottoposto a controlli, risultando negativo per alcol e stupefacenti. L’incidente ha suscitato attenzione nella comunità locale, mentre le autorità stanno indagando sulle cause e sulle dinamiche dell’accaduto.

E’ successo in via Gallino: il conducente del camion è risultato negativo agli esami per l'alcol e gli stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada Leggi anche: Muore investito da un camion mentre attraversa la strada in bici: l'ennesima tragedia sulle strade d'Abruzzo Leggi anche: Tragico incidente a Poirino: investito da un ventenne mentre attraversa la strada, Pietro Cavaglià muore a 93 anni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada; Incidente a Genova Pontedecimo, 54enne torinese travolto da un camion: morto sul colpo; Incidente mortale a Pontedecimo, 54enne travolto da un camion: stava attraversando sulle strisce; Travolto da un camion a Genova: muore Maurizio Perrone, operaio torinese 54enne. Incidente a Pontedecimo, 54enne muore investito da un camion mentre attraversa la strada - Secondo la prima ricostruzione della polizia locale, una moto e un camion si sono urtati e il conducente del mezzo a due ruote è deceduto. ilsecoloxix.it

Travolto da un camion a Genova: muore Maurizio Perrone, operaio torinese 54enne - Per Maurizio Perrone, torinese di 54 anni, il tempo si è fermato così, in un incrocio di quartiere a Genova. giornalelavoce.it

Genova Pontedecimo: pedone muore travolto da un camion - L'uomo di 54 anni stava attraversando la strada in via Natale Gallino ed è morto sul colpo, inutili i pur tempestivi soccorsi ... telenord.it

Tragico incidente a Pontedecimo, la vittima si chiamava Maurizio Perrone x.com

Genova, tragico incidente a Pontedecimo: la vittima è Maurizio Perrone - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.