Novant' anni in due a Udine il duo pianistico più osannato del panorama internazionale

Da udinetoday.it 12 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il duo pianistico più riconosciuto e apprezzato a livello internazionale festeggia novant’anni di collaborazione. A Udine, presso il Palamostre, si esibiscono nell’ambito della stagione degli Amici della Musica, con il concerto intitolato

Il duo pianistico più osannato, più applaudito, più longevo del panorama concertistico internazionale arriva al Palamostre di Udine per una delle più attese date del cartellone degli Amici della Musica, dal titolo "180 in 2".Martedì 14 gennaio, alle ore 19.22, Bruno Canino e Antonio Ballista. 🔗 Leggi su Udinetoday.itImmagine generica

Leggi anche: L’attore Massimo Verdastro celebra Pasolini con il duo pianistico Aventaggiato-Matarrese

Leggi anche: Buona la prima per Nicolini in Jazz: «A Piacenza alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale»

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

È morto il vescovo friulano mons. Nogaro, voce coraggiosa, sempre dalla parte degli ultimi; Canino e Ballista al Palamostre: 180 anni in due di pura leggenda pianistica.

novant anni due udineCanino e Ballista al Palamostre: 180 anni in due di pura leggenda pianistica - Ballista torna al Palamostre di Udine con un programma travolgente tra ironia, poesia e grande pianismo. nordest24.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.