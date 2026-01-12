Novant' anni in due a Udine il duo pianistico più osannato del panorama internazionale
Il duo pianistico più riconosciuto e apprezzato a livello internazionale festeggia novant’anni di collaborazione. A Udine, presso il Palamostre, si esibiscono nell’ambito della stagione degli Amici della Musica, con il concerto intitolato
Il duo pianistico più osannato, più applaudito, più longevo del panorama concertistico internazionale arriva al Palamostre di Udine per una delle più attese date del cartellone degli Amici della Musica, dal titolo "180 in 2".Martedì 14 gennaio, alle ore 19.22, Bruno Canino e Antonio Ballista. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche: L’attore Massimo Verdastro celebra Pasolini con il duo pianistico Aventaggiato-Matarrese
Leggi anche: Buona la prima per Nicolini in Jazz: «A Piacenza alcune delle voci più autorevoli del panorama internazionale»
È morto il vescovo friulano mons. Nogaro, voce coraggiosa, sempre dalla parte degli ultimi; Canino e Ballista al Palamostre: 180 anni in due di pura leggenda pianistica.
Canino e Ballista al Palamostre: 180 anni in due di pura leggenda pianistica - Ballista torna al Palamostre di Udine con un programma travolgente tra ironia, poesia e grande pianismo. nordest24.it
Sessa 1930: una sfogliatella che unisce Napoli e l’Alto Adige Dal 1930 Pasticceria Sessa porta avanti una storia di famiglia fatta di passione, artigianalità e tradizione napoletana. Da oltre novant’anni, le sue ricette – dalla pastiera al babà fino alla leggendaria - facebook.com facebook
Novant’anni a testa, oggi, per una grande signora vincente del nostro #sport e per un uomo invecchiato, ma non vecchio, nella testa e nello spirito. I dettagli su #zonamistamagazine x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.