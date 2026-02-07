da bridgerton al carnevale di venezia il fascino senza tempo del ballo in maschera

La stagione di Bridgerton si apre con un grande ballo in maschera. Tra costumi eleganti e volti nascosti, la serie riprende una tradizione antica che ha affascinato generazioni. La scelta di usare le maschere e i vestiti sfarzosi richiama il Carnevale di Venezia, un evento che da sempre evoca mistero e fascino senza tempo.

La stagione mondana di Bridgerton si apre, come di consuetudine, con un ballo. Tra maschere e costumi, la serie firmata Netflix sceglie di inaugurare un nuovo capitolo affidandosi a uno dei dispositivi narrativi più antichi e potenti dell’immaginario occidentale. Il ballo in maschera non è soltanto una cornice spettacolare, ma una vera e propria soglia simbolica, uno spazio sospeso in cui le regole si attenuano, le identità si fanno porose e il destino trova il modo di insinuarsi. È in questo clima di ambiguità raffinata che prende avvio la storia d’amore tra Benedict Bridgerton e Sophie, un incontro fondato sull’anonimato, e su quella connessione che spesso emerge solo quando il nome e il ruolo vengono temporaneamente messi da parte. 🔗 Leggi su Panorama.it

