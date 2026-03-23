“Mentre quasi tutto il Paese offre per interruzioni di corrente che durano oltre venti ore, la sinistra viene accolta con aria condizionata e sprechi di energia elettrica. Questa è una gigantesca presa in giro dell’intero popolo cubano. La sinistra visita Cuba come se fosse una festa allo zoo e va ad ammirare la miseria da un hotel di lusso. È oltraggioso”, dichiara su un giornale americano ha riferito Mayra Dominguez, una cubana in esilio. Che fa riferimento alla sinistra mondiale che coccola, incoraggia, parteggia e finanzia la nuova Flotilla internazionale che da qualche giorno, con aerei o barche, sta cercando di portare sull’isola aiuti per la popolazione vittima dell’embargo Usa. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Accuse ai “soccorritori” della Flotilla: “Sono ospiti in hotel di lusso a Cuba”. Ma la Salis rispunta in Italia: “Dovevo votare…”

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