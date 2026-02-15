Torino-Bologna le pagelle | Bernardeschi tanta qualità 7 Marianucci fatica 5

Durante la partita tra Torino e Bologna, Bernardeschi si distingue per la sua energia e le sue giocate di qualità, ricevendo un voto di 7. Marianucci, invece, fatica a trovare il ritmo e si ferma a 5. Castro si aggiudica il titolo di miglior giocatore, grazie al gol decisivo che ha portato la vittoria ai padroni di casa. Tra gli ospiti, Miranda è l’unico a non convincere, sbagliando alcune occasioni importanti.

Il migliore in campo è Castro, autore del gol che decide il match. Tra gli ospiti stecca solo Miranda. Nel Toro bene Vlasic.