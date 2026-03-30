Pagano sostiene D’Amario | priorità alla salute prima dell’impegno pubblico

Il segretario regionale di un partito politico ha dichiarato pubblicamente vicinanza a un assessore coinvolto in questioni politiche. Ha sottolineato che la salute dell’assessore deve essere la priorità rispetto ai doveri pubblici. La dichiarazione è stata resa durante un intervento pubblico, senza ulteriori dettagli su eventuali implicazioni o sviluppi.

Il segretario regionale di Forza Italia, Nazario Pagano, ha espresso pubblica vicinanza all’assessore Daniele D’Amario. L’amico e collega si trova attualmente in fase post-operatoria dopo un intervento chirurgico delicato eseguito nelle ultime ore. La dichiarazione sottolinea la priorità data alla salute personale prima dell’impegno istituzionale. L’intervento ha richiesto una degenza ospedaliera immediata per garantire il pieno recupero fisico. Il messaggio inviato dal vertice del partito evidenzia come la comunità politica abruzzese reagisca con coesione ai momenti di vulnerabilità dei suoi membri. Non si tratta solo di formalità, ma di un segnale di solidarietà concreta verso una figura chiave della regione. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pagano sostiene D’Amario: priorità alla salute prima dell’impegno pubblico Articoli correlati Qualità dell’aria in pianura Padana, Ancarani (Pd): "Il Governo riveda le priorità, la salute viene prima di tutto"“La qualità dell’aria in Pianura Padana rappresenta una delle principali emergenze ambientali e sanitarie d’Europa. Habermas, il gigante del pensiero critico: voce dell’Europa unita e dell’impegno pubblicoRoma, 14 marzo 2026 – Con la scomparsa di Jürgen Habermas, avvenuta ieri a Starnberg, nel sud della Germania, a tre mesi dal compimento dei 97 anni,...