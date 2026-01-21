Qualità dell’aria in pianura Padana Ancarani Pd | Il Governo riveda le priorità la salute viene prima di tutto

La qualità dell’aria in Pianura Padana è una questione di rilevanza ambientale e sanitaria, riconosciuta come una delle principali emergenze in Europa. La situazione richiede interventi efficaci e prioritarie azioni di tutela, affinché la salute delle persone non venga compromessa. È fondamentale che le istituzioni rivedano le proprie politiche, mettendo al primo posto la tutela della salute pubblica e la salvaguardia dell’ambiente.

"La qualità dell'aria in Pianura Padana rappresenta una delle principali emergenze ambientali e sanitarie d'Europa. È un problema strutturale, legato alla conformazione del territorio e alla densità abitativa, che richiede politiche continuative, coordinate tra le Regioni e un forte sostegno. È stato deciso un taglio del 75%, pari a 240 milioni di euro, al Fondo dedicato al miglioramento della qualità dell'aria nella Pianura padana.

