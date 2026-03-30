Padre Romanelli da Gaza | Non siamo riusciti a ornare la croce con le palme per i tiri dei cecchini

Un sacerdote che si trova a Gaza ha descritto le condizioni nella regione, affermando che non sono riusciti ad ornare la croce con le foglie di palma a causa dei colpi dei cecchini. Ha inoltre riferito che Gaza è molto danneggiata, con molte case distrutte dalle bombe e poi dalle piogge, costringendo alcune persone a tornare a vivere negli edifici rimasti.