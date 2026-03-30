Padre Romanelli da Gaza | Non siamo riusciti a ornare la croce con le palme per i tiri dei cecchini
Un sacerdote che si trova a Gaza ha descritto le condizioni nella regione, affermando che non sono riusciti ad ornare la croce con le foglie di palma a causa dei colpi dei cecchini. Ha inoltre riferito che Gaza è molto danneggiata, con molte case distrutte dalle bombe e poi dalle piogge, costringendo alcune persone a tornare a vivere negli edifici rimasti.
“Gaza è tritata, la parola rovina è quasi una parola dolce rispetto a quanto vediamo. Tanti sono tornati a vivere in quel che resta delle loro case, distrutte dalle piogge dopo che dai missili”. Mentre da due anni ancora non è stata ripristinata la corrente elettrica “i grandi aiuti umanitari vengono bloccati, ne arrivano pochissimi”. A chiedere di “mettere la parola fine a tutto questo” è padre Gabriel Romanelli, parroco dell’unica chiesa cattolica della Striscia di Gaza, intervenuto in collegamento alla trasmissione Che tempo che Fa su Nove. Il sacerdote della Chiesa della Sacra Famiglia descrive quello che vede quotidianamente. “Da due anni a Gaza non c’è corrente elettrica. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
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