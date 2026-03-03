Siamo chiusi in hotel chiediamo aiuto per tornare a casa Parla Marco Giordano uno dei cittadini italiani bloccati a Doha in Qatar | Soltanto oggi siamo riusciti a contattare l’ambasciata

Un cittadino italiano bloccato a Doha ha chiesto aiuto per tornare a casa, spiegando di essere rimasto senza possibilità di muoversi e di aver appena contattato l’ambasciata. Nel frattempo, i raid condotti da Stati Uniti e Israele sull’Iran stanno causando disagi tra i cittadini italiani presenti in Medio Oriente, dove molte persone si trovano ancora in situazioni di difficoltà.