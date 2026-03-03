Siamo chiusi in hotel chiediamo aiuto per tornare a casa Parla Marco Giordano uno dei cittadini italiani bloccati a Doha in Qatar | Soltanto oggi siamo riusciti a a contattare l’ambasciata

Un cittadino italiano bloccato a Doha in Qatar ha dichiarato di essere chiuso in hotel e di aver chiesto aiuto per tornare a casa, spiegando che solo oggi è riuscito a contattare l’ambasciata. Nel frattempo, i raid condotti da Stati Uniti e Israele sull’Iran stanno influenzando anche numerosi italiani intrappolati in Medio Oriente, a causa delle rappresaglie di Teheran contro i Paesi arabi vicini.

"Siamo bloccati in hotel e chiediamo aiuto per tornare in Italia". Parla Marco Giordano, un cittadino italiano bloccato a Doha in Qatar I raid di Stati Uniti e Israele sull'Iran presentano il conto anche ai tanti italiani rimasti bloccati in Medio Oriente a causa delle rappresaglie di Teheran contro i Paesi arabi confinanti. Marco Giordano è uno dei nostri connazionali che attualmente si trova a Doha, in Qatar, in attesa di poter far ritorno in Italia. Marco Giordano, può raccontarci dove si trova attualmente?"Sì, mi trovo a Doha con la mia compagna. Siamo nella West Bay, all'interno dell'Andaz Hotel, e oltre a noi qui ci sono una trentina di italiani".

