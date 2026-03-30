Michele Padovano ha ripercorso gli eventi legati al suo arresto, affermando che il carcere gli ha tolto la vita e che ora si sente di averla ripresa. Ha anche commentato sulla situazione attuale della Juventus, riferendo le sue opinioni senza entrare in dettagli specifici. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate durante un intervento pubblico, senza ulteriori approfondimenti sui motivi o sulle conseguenze legali.

Michele Padovano è tornato a parlare del suo arresto e ha rilasciato qualche dichiarazione anche sulla Juventus. Vediamo cosa ha detto. La storia di Michele Padovano è quella di un uomo che si è fatto amico lo schiaffo del vento, imparando a soffrire, cadere e poi risorgere. Viene arrestato, accusato di essere il finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, finisce addirittura in isolamento. Fino all’assoluzione, avvenuta nel gennaio del 2023. Il suo racconto a La Gazzetta dello Sport. L’INFERNO «Lo è stato. Assolutamente. Soprattutto perché ho sempre saputo di essere innocente e completamente estraneo ai fatti. Ho lottato diciassette anni contro un’ingiustizia. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Padovano torna sull’arresto: «Il carcere mi ha tolto la vita e ora me la sono ripresa. La Juve di oggi deve ritrovare questo»

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