Oppini non ha dubbi | La qualificazione agli ottavi è solo un miraggio La Juve ora deve concentrarsi su questo obiettivo
Oppini ha spiegato che la sconfitta della Juventus contro il Galatasaray è dovuta a errori difensivi e mancanza di compattezza in campo. L’ex calciatore ha sottolineato come i bianconeri abbiano perso fiducia dopo il primo gol subito, compromettendo il risultato. Secondo Oppini, adesso la squadra deve puntare a migliorare nel campionato, perché la qualificazione agli ottavi di Champions appare ormai difficile. La Juventus si prepara a tornare in campo, concentrata sulla prossima partita di Serie A.
Oppini su X ha analizzato la sconfitta della Juventus in casa del Galatasaray consigliando ai bianconeri di concentrarsi principalmente sul campionato. La delusione in casa bianconera ha raggiunto livelli di guardia dopo il pesante rovescio subito in Turchia. Tra i volti più noti del tifo juventino, Francesco Oppini non ha nascosto il proprio pessimismo, analizzando con estrema freddezza la situazione che si è venuta a creare nel cammino europeo della squadra di Spalletti. Il 5-2 incassato all’Ali Sami Yen non è solo un punteggio difficile da digerire, ma rappresenta, secondo l’opinionista nella sua analisi su X, un verdetto quasi definitivo sulle ambizioni continentali della stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Oppini: "Per me l'Inter è la squadra più forte del campionato, ma il problema è un altro. Se tu dessi questa squadra a Massimiliano Allegri, ora sarebbe a 32-33 punti senza dubbio. I gestori sono gestori, fine". facebook