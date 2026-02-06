Jeremy Chan | A MasterChef funziono perché non sono il classico macho predominante | mi piacerebbe fare il giudice un giorno La cucina mi ha tolto il tempo per la famiglia e la mia ragazza

Jeremy Chan torna a far parlare di sé a MasterChef Italia. Ogni volta che partecipa come ospite, i giudici e il pubblico si concentrano su di lui. Lui si dice tranquillo, non si lascia intimidire dalle attenzioni e conferma di essere un uomo con i piedi per terra. In un’intervista, ha raccontato quanto la cucina gli abbia preso il tempo della famiglia e della sua ragazza, e sogna di diventare un giorno anche giudice.

Jeremy Chan è così come lo si vede in tv: calmo, rilassato, capace di trasmettere con la sua voce calma e dolcezza anche se, nel momento in cui ci sentiamo, è in fibrillazione perché sta per iniziare il servizio pranzo nel suo ristorante da due stelle Michelin Ikoy, aperto nel West End di Londra con il suo socio Iré Hassan-Odukale. Ogni volta che è ospite di un Invention Test nel cooking show Sky Original gli occhi sono tutti per lui non solo perché, come dice Chan, è un esempio di mascolinità alternativa a quelle dominanti, ma anche perché la sua storia personale e professionale è la dimostrazione di quanto il talento e la determinazione possano fare la differenza. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Jeremy Chan potrebbe diventare giudice di MasterChef.

