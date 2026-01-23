Pietro Orlandi fratello di Emanuela attacca il Vaticano Provo rabbia perché ci ha voltato le spalle

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, critica il silenzio del Vaticano sulla scomparsa della sorella. In un intervento pubblico, esprime rabbia e delusione, sottolineando l’importanza di proseguire la ricerca della verità e di mantenere vivo il ricordo di Emanuela. La sua presa di posizione ribadisce l’urgenza di un impegno più trasparente e concreto da parte delle istituzioni ecclesiastiche.

Pietro Orlandi torna a parlare della scomparsa della sorella, accusando il Vaticano di aver voltato le spalle alla famiglia. A 42 anni dal rapimento di Emanuela Orlandi, il fratello ribadisce che cercarla viva è un dovere morale finché non emergeranno prove certe, e invita i giovani a non accettare mai l’ingiustizia. Pietro Orlandi, l’accusa al Vaticano A oltre quarant’anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, il fratello Pietro torna a parlare con parole dure e cariche di dolore, puntando il dito contro il Vaticano, che a suo avviso avrebbe abbandonato la famiglia sin dai primi giorni dopo il rapimento. 🔗 Leggi su Virgilio.it

