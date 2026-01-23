Pietro Orlandi fratello di Emanuela attacca il Vaticano Provo rabbia perché ci ha voltato le spalle

Pietro Orlandi, fratello di Emanuela, critica il silenzio del Vaticano sulla scomparsa della sorella. In un intervento pubblico, esprime rabbia e delusione, sottolineando l’importanza di proseguire la ricerca della verità e di mantenere vivo il ricordo di Emanuela. La sua presa di posizione ribadisce l’urgenza di un impegno più trasparente e concreto da parte delle istituzioni ecclesiastiche.

