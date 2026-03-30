Un ex calciatore ha raccontato di aver trascorso 17 anni in carcere a causa di un errore giudiziario. Ha descritto il suo percorso come un vero e proprio inferno, citando due figure del mondo del calcio come suoi angeli custodi durante quel periodo. La testimonianza evidenzia le difficoltà affrontate e le persone che lo hanno sostenuto nel corso di quell’esperienza.

La storia di Michele Padovano è quella di un uomo che si è fatto amico lo schiaffo del vento, imparando a soffrire, cadere e poi risorgere. “Ho lottato diciassette anni contro un’accusa ingiusta. Il carcere mi ha tolto la vita e ora me la sono ripresa”. La tenacia l’ha aiutato a non mollare. “È la qualità che più di tutte mi riconosco. Anche in campo ero così”. Già, il campo. Quello che l’ha visto segnare al Real Madrid, battere l’Ajax in finale di Champions, essere protagonista di scudetti e vittorie in bianconero. Poi, il buio. Viene arrestato, accusato di essere il finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, finisce addirittura in isolamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Padovano: "Il carcere e un inferno lungo 17 anni: Vialli e Bergamini i miei angeli custodi"

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