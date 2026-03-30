L’ex calciatore Michele Padovano è stato arrestato con l’accusa di finanziare un traffico internazionale di stupefacenti. Dopo un periodo di isolamento in carcere, è stato successivamente assolto dall’accusa. La sentenza ha portato alla sua liberazione, senza ulteriori provvedimenti a suo carico. La vicenda ha attirato l’attenzione sui procedimenti giudiziari legati a questa indagine.

L’ex calciatore Michele Padovano fu arrestato (da innocente) accusato di essere il finanziatore di un traffico internazionale di sostanze stupefacenti, finendo in isolamento. Nel gennaio 2023 fu assolto. La sua intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport. L’intervista a Padovano. Lei stesso l’ha definito un inferno, durato 17 lunghi anni. “ Lo è stato. Assolutamente. Soprattutto perché ho sempre saputo di essere innocente e completamente estraneo ai fatti. Ho lottato diciassette anni contro un’ingiustizia. Il carcere mi ha tolto la vita e ora me la sono ripresa. L’assoluzione per me vale la vittoria della Champions “. Quale è stato il momento più duro in tutto questo tempo? “ Ce ne sono stati tanti. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Padovano: “L’assoluzione per me vale la vittoria della Champions”

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