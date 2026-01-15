Chiara Ferragni lo sfogo e la confessione dopo la sentenza | Perché vale ancora di più di un’assoluzione ma non festeggio una vittoria

Dopo la sentenza di proscioglimento riguardante l’inchiesta sui pandori Balocco e le uova Dolci Preziosi, Chiara Ferragni condivide sui social il suo pensiero. L’imprenditrice digitale riflette sul significato di questa vittoria, sottolineando che, per lei, vale più di un’assoluzione formale. Un messaggio di sobrietà e introspezione, che evidenzia come anche le tappe giudiziarie possano rappresentare momenti di crescita personale.

All’indomani della sentenza di proscioglimento che le ha fatto lasciare alle spalle – forse una volta per tutte – l’inchiesta sui pandori Balocco e le uova Dolci Preziosi, Chiara Ferragni affida ai suoi profili social un pensiero su ciò che ha vissuto negli ultimi due anni. «Il mio procedimento si è chiuso ieri con un proscioglimento. Il giudice ha stabilito che non c’erano nemmeno i presupposti epr un processo penale. È una frase semplice, tecnica, definitiva sul piano penale. Ed è giusto partire da qui», si legge nel post pubblicato su Instagram dall’influencer. L’ammissione sulla pubblicità ingannevole. 🔗 Leggi su Open.online

Chiara Ferragni, primo gesto dopo la sentenza.

