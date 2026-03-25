Il 26 marzo alle 11 all’auditorium Alla Fratta di San Daniele si terrà la rappresentazione teatrale

‘Angeli Custodi - Un passo avanti nel pericolo due indietro davanti al successo’ di Riccardo Irrera e Francesco Gusmitta, diretto e interpretato da Francesco Gusmitta, con le musiche originali di Marco Vannozzi, sarà di scena giovedì 26 marzo, alle 11, all’auditorium Alla Fratta di san Daniele del Friuli, per una matinée dedicata ai ragazzi delle scuole. In sala sono attesi oltre cento ragazzi. Al di là delle scuole lo spettacolo sarà aperto, con ingresso libero, a quanti interessati. A muovere l’ingranaggio di questo progetto è stato Lorenzo Tamaro (segretario regionale aggiunto del Sindacato Autonomo Polizia di Trieste), anima dell’idea dedicata al collega Eddie Walter Cosina. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

© Udinetoday.it - "Angeli custodi" di Irrera e Gusmitta a San Daniele

Articoli correlati

L'autore dell'incendio nella chiesa dei Santi Angeli Custodi è finito in manette (di nuovo)Nemmeno una settimana prima è stato condannato in primo grado a quasi sei anni per l'incendio doloso della chiesa dei Santi Angeli Custodi, nel...

A Dubai bloccato in aeroporto ho trovato due angeli custodi: impariamo a riconoscerli e farci aiutareDurante il primo giorno di questa folle guerra mi trovavo in viaggio con tappa a Dubai.

Altri aggiornamenti su San Daniele

Argomenti discussi: Angeli Custodi… di Irrera e Gusmitta, all’auditorium Alla Fratta di San Daniele del Friuli; Precenicco: i Papu chiudono la stagione con Vintage.