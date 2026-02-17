PABLO TRINCIA giornalista e narratore a Udine e Trieste con L’Uomo Sbagliato

Pablo Trincia, giornalista e scrittore di Udine e Trieste, ha deciso di portare il suo lavoro sul palco dopo aver scritto il libro “L’Uomo Sbagliato”. La sua scelta nasce dall’esigenza di rendere più immediata la storia che ha raccontato nei suoi articoli e nelle sue inchieste, coinvolgendo direttamente il pubblico. Domenica scorsa, Trincia ha presentato lo spettacolo in un teatro di Trieste, attirando un pubblico numeroso e curioso.

Dalla penna al palcoscenico, dalla cronaca alla scena: Pablo Trincia, uno dei più talentuosi narratori del nostro tempo, porta in teatro “ L’Uomo Sbagliato. Un’inchiesta dal vivo ”, un racconto sconvolgente su un caso di malagiustizia che ha distrutto la vita di diverse persone. Al centro dello spettacolo, firmato allo stesso Trincia con Debora Campanella, la storia agghiacciante di Ezzeddine Sebai, serial killer tunisino che, nel 2006, confessa dal carcere ben quattordici omicidi di donne anziane commessi nel sud Italia a metà anni ’90. Una rivelazione che mette in crisi decine di processi già conclusi e sentenze passate in giudicato: per alcuni di quei delitti, infatti, sono state condannate persone innocenti, che da anni si battono per dimostrare la propria estraneità ai fatti. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - PABLO TRINCIA, giornalista e narratore a Udine e Trieste con “L’Uomo Sbagliato” Pablo Trincia al Politeama Genovese con “L’Uomo Sbagliato”, un incredibile caso di malagiustiziaMercoledì 7 gennaio, al Politeama Genovese, Pablo Trincia presenta “L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo”. Pablo Trincia al Massimo con “L’uomo sbagliato”: il caso del serial killer Ezzedine SebaiPablo Trincia torna al Massimo il 21 febbraio per presentare il suo nuovo spettacolo. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Marco Travaglio derubato a Latina mentre è sul palco, furto di pc: mistero sul portafogli ignorato dai ladri; Valentina Petrini presenta Il prezzo della libertà: storie di donne tra amore e autodeterminazione. Pablo Trincia porta al Rossetti L’uomo sbagliato, il racconto che accende i riflettori sulla malagiustiziaDalla cronaca alla dimensione teatrale, Pablo Trincia compie un nuovo passo nel suo percorso narrativo e porta sul palcoscenico L’uomo sbagliato. Un’inchiesta dal vivo, uno spettacolo che promette d ... triestecafe.it Pablo Trincia e il racconto che diventa teatroDai podcast alle scene live: l’autore de L’Uomo Sbagliato si racconta tra inchieste, giustizia e narrazione dal vivo negli studi di Mi Casa a Radio 105 ... 105.net L’uomo sbagliato: un’inchiesta dal vivo. Fra i più talentuosi narratori della nostra epoca, @PabloTrincia porta a #Udine il racconto di uno sconvolgente caso di malagiustizia della nostra storia recente #fvg @TeatroUdine @Azalea_live x.com Pablo Trincia porta in Friuli “L’Uomo Sbagliato”: l’inchiesta che scuote i teatri --> https://www.nordest24.it/pablo-trincia-l-uomo-sbagliato-udine-trieste-2026 facebook