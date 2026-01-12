L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo Pablo Trincia al Brancaccio

L’Uomo Sbagliato – Un’inchiesta dal vivo è uno spettacolo teatrale di Pablo Trincia, in scena al Teatro Brancaccio di Roma il 12 e 13 gennaio. L’evento unisce narrazione e testimonianze reali, offrendo uno sguardo approfondito su temi di attualità. Un’occasione per riflettere su questioni sociali attraverso un approccio diretto e coinvolgente, presentato in modo sobrio e accurato.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.