Netatmo presenta le sue ultime novità per una casa sempre più intelligente, con aggiornamenti su termostati, telecamere esterne e valvole termostatiche. Con un occhio alla funzionalità e alla semplicità d’uso, queste soluzioni integrano tecnologia avanzata per migliorare comfort e sicurezza domestica. Sotto lo slogan “Non ci aspettiamo di più, ma di meglio”, l’azienda francese conferma il suo impegno nel settore della domotica, offrendo prodotti affidabili e innovativi.

Con lo slogan “Non ci aspettiamo di più, ma di meglio”, Netatmo ha presentato novità ed aggiornamenti che andranno ad ampliare la visione di casa domotica dell’azienda francese. Netatmo, nel 2012, aveva messo sul mercato il suo primo Termostato Intelligente. Dopo quattordici anni dal lancio, l’azienda ha presentato una gamma riprogettata. Il design è essenziale, le funzionalità sono potenziate e compatibili con standard più recenti, tra cui Matter. Il brand, dunque, sta continuando a proporre soluzioni semplici ed esteticamente fini. La continua ricerca e rincorsa alla sostenibilità, è pensata per garantire anche un consumo energetico consapevole. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Il termostato, la telecamera per proteggere gli spazi esterni e la valvola Termostatica intelligente: tutte le novità di Netatmo

