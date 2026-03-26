Quest'anno, tra le tendenze moda più discusse, spiccano dieci capi e accessori che hanno catturato l'attenzione sui social e nelle vetrine. Dalle scelte di stile delle influencer alle proposte dei brand più seguiti, si osserva un interesse crescente verso determinati capi che dominano il guardaroba virtuale e reale. Questi elementi rappresentano le tendenze più condivise e imitate della stagione primavera-estate 2026.

C ome fanno le it-girl a essere tali? Qual è il loro vero talento? Non tanto quello di individuare le tendenze, operazione che, in fondo, può partire dalle passerelle come fanno un po’ tutti, quanto piuttosto la capacità di riconoscere, prima degli altri, quei capi che diventeranno i più desiderati della stagione. Anche (e soprattutto) perché indossati da loro. Shopping: 5 cose che non si comprano più dopo i 40 anni X Lo stesso sta accadendo con la Primavera 2026. Nelle ultime settimane, tra social e apparizioni pubbliche, influencer, star e it-girl hanno iniziato a puntare su accessori e pezzi ben precisi, destinati a imporsi nei mesi a venire. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Dal feed al guardaroba: i 10 capi e accessori più virali della Primavera 2026

Articoli correlati

Leggi anche: Tendenze Autunno Inverno 2026/2027: dalle sfilate internazionali emergono 10 must-have tra capi iconici, accessori statement e nuovi codici di stile

Elogio di uno dei capi più classici e preziosi del guardaroba per cui vale la pena spendere un po’ di piùIn un periodo storico caratterizzato da grandi incertezze e dalla necessità di rivedere il nostro modo di comprare, investire in capi classici, ben...

Una raccolta di contenuti su Dal feed al guardaroba i 10 capi e...

Temi più discussi: Dai fiori alle righe, le fantasie di tendenza per accendere il guardaroba della primavera 2026; Sono questi i 6 colori di tendenza per la Primavera/Estate 2026: turchese, burro e menta le tonalità must have; 5 tendenze moda che stanno conquistando il 2026; Borsa hobo protagonista assoluta della moda, silhouette morbida e funzionale per ogni guardaroba.

Cambio armadio: 5 tendenze in uscita e 5 in entrata dal guardaroba della PE26Come fare il cambio stagione 2026? Cosa tenere e cosa donare, guida pratica e di stile per rinnovare il guardaroba con le tendenze PE. amica.it

Dai fiori alle righe, le fantasie di tendenza per accendere il guardaroba della primavera 2026Il dress code della primavera 2026? Coloratissimo e audace: tutte le stampe di tendenza da sfoggiare per indossare la bella stagione, da sole e persino insieme. dilei.it

Bodin Tomasevic continua il suo percorso di crescita nella Primavera del Bologna: primo gol, prestazioni solide e segnali concreti per un futuro in prima squadra - facebook.com facebook

La neve di primavera: il drone in volo in Alta Badia x.com