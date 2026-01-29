Il cardio soft è l' ultima tendenza nel mondo del fitness

Il cardio soft sta conquistando sempre più appassionati di fitness. Molti si chiedono se vale la pena inserirlo nel proprio allenamento. In realtà, si tratta di un metodo che esiste da tempo, ma ora torna di moda grazie ai social. Alcuni lo trovano più leggero e adatto a chi non cerca sforzi eccessivi, altri invece sono scettici. Per ora, sembra essere uno degli argomenti più discussi tra chi si allena regolarmente, con opinioni contrastanti sulla sua reale efficacia.

Il cardio soft è l'ultima novità da inserire nel proprio programma di allenamento? Ogni tanto il fitness di TikTok riscopre qualcosa che esiste da sempre e lo ribattezza come nuova “tendenza”. All’inizio dell’anno scorso è toccato al cardio in zona 2, un allenamento brucia?grassi a bassa intensità che ti permette di parlare, o registrare un video, mentre ti alleni. Di recente, però, nei è comparsa una versione ancora più soft: il cosiddetto cardio soft, noto anche come cardio cozy. In pratica, non è altro che un normale allenamento aerobico eseguito a un ritmo lento e rilassato, pensato per ridurre al minimo gli impatti ripetitivi sul corpo. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

