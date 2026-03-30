La Regione Marche ha approvato un finanziamento di otto milioni di euro, a cui si aggiungono tre milioni provenienti dai comuni coinvolti, destinati a sostenere quindici interventi di riqualificazione nei territori interni. I progetti riguardano interventi nelle aree dedicate alla cultura, al turismo e alla rigenerazione urbana.

La Regione Marche ha stanziato 8 milioni di euro, che salgono a 11 con la compartecipazione dei comuni, per finanziare 15 progetti di riqualificazione nei territori interni, focalizzati su cultura, turismo e rigenerazione urbana. Il bando 20252026, presentato oggi ad Urbino dall’assessore alle Infrastrutture delle Marche Francesco Baldelli, punta sulla qualità progettuale e la rapida cantierabilità, sostenendo interventi che vanno dal restauro di teatri storici alla creazione di “Welcome Hub” come la Fortezza Albornoz a Urbino. Presenti anche i consiglieri regionali Giacomo Rossi, Nicolò Pierini, Nicola Barbieri e Mirella Battistoni, oltre ai Sindaci e amministratori dei Comuni in graduatoria. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Marche, 8 milioni di euro per lo sviluppo di 15 comuni interni

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