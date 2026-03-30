ottica avrone festeggia 120 anni

Oggi l’azienda festeggia 120 anni di attività. La ricorrenza è stata annunciata attraverso una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle tappe storiche o sui festeggiamenti previsti. La notizia è stata diffusa tramite i canali ufficiali dell’azienda. Il messaggio non menziona eventi pubblici o celebrazioni specifiche.

È un giorno speciale oggi per voi? Si quest’oggi compiamo 120 anni di attività, è un traguardo che ci rende orgogliosi anche se le origini della Ditta risalgono addirittura al 1836, data di fondazione della Ditta Lenzi e Figli, che Riccardo Avrone dopo aver gestito per diversi anni rilevò nel 1906, cambiando il nome in Ottica Avrone successori Ditta Lenzi e figli. Inizialmente eravamo ubicati in via Spaderie, poi demolita negli abbattimenti del 1911 per allargare Via Rizzoli, da allora la nostra sede storica è in Via dell’Archiginnasio 2C. La vostra storia è legata a quella della città? Assolutamente si, siamo stati fornitori di attrezzature... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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