La Cgil festeggia i 120 anni nella sua culla | cerimonia a Palazzo Marino poi un calendario di eventi

La Cgil celebra i suoi 120 anni di attività con una cerimonia a Palazzo Marino, a cui seguono diverse iniziative in città. La giornata è dedicata a ricordare il ruolo storico dell’organizzazione e il suo impegno nel tempo. L’evento principale si svolge nel centro di Milano, con momenti di incontro e riflessione aperti al pubblico e ai rappresentanti delle istituzioni.

Milano, 16 marzo 2026 – La Cgil festeggia 120 anni di storia, con un calendario di iniziative anche a Milano. La Camera del lavoro metropolitana organizza la cerimonia inaugurale domani, martedì 17 marzo, alle 10, nella Sala Alessi di Palazzo Marino: un appuntamento istituzionale che, spiega il sindacato, “apre ufficialmente le celebrazioni di un anniversario che attraversa oltre un secolo di storia del lavoro, delle lotte per i diritti, della democrazia e della rappresentanza sociale nel nostro Paese: 120 anni di storie, idee, conquiste”. Proprio nel capoluogo lombardo, nel 1906, nacque la Confederazione Generale del Lavoro, dando avvio a una storia che avrebbe accompagnato le trasformazioni sociali, economiche e democratiche del Paese. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - La Cgil festeggia i 120 anni nella sua culla: cerimonia a Palazzo Marino, poi un calendario di eventi Articoli correlati Olimpiadi 2026, oggi la cerimonia a Palazzo Marino e alla Scala – La direttaOggi si aprono le celebrazioni per l’inizio delle Olimpiadi 2026 di Milano-Cortina. Il MuDias di Rutigliano festeggia dieci anni di storie che uniscono. A Palazzo Settanni un ricco programma di eventi per il decennale del museoDieci anni di attività museale, di ricerca, di divulgazione e di condivisione della bellezza.