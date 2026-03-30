Ostia al Grassi i doni delle Fiamme Gialle ai bambini ricoverati in Pediatria

Nella mattinata del 30 marzo 2026, presso il reparto di Pediatria di Ostia, i volontari delle Fiamme Gialle hanno distribuito doni ai bambini ricoverati. L’iniziativa ha coinvolto i volontari che hanno portato regali ai piccoli assistiti, portando un sorriso nelle loro giornate. La consegna si è svolta in un clima di vicinanza e solidarietà, senza altre attività collegate.

Ostia, 30 marzo 2026 – Una mattinata all’insegna della vicinanza e dell’affetto, testimonianza concreta della presenza al fianco di chi soffre e di chi, ogni giorno, è impegnato a prestare le cure necessarie. “Regaliamo un sorriso” è l’iniziativa che si è svolta questa mattina presso l’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale “Grassi” di Ostia, nel corso della quale si è tenuto un momento di incontro e solidarietà con la consegna di doni ai piccoli ricoverati, promosso dal Centro Sportivo della Guardia di Finanza, da sempre presente sul territorio lidense. La primaria del reparto di Pediatria, dott.ssa Luisa Pieragostini, unitamente alla dott. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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