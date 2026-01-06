Novara i vigili del fuoco portano doni e dolcetti ai bambini della Pediatria dell' ospedale
Lunedì 5 gennaio, i vigili del fuoco di Novara, in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco, hanno portato doni e dolcetti ai bambini della Pediatria dell'ospedale Maggiore. Con l'autoscala, sono entrati nel reparto per portare un momento di conforto e allegria ai piccoli pazienti, contribuendo a rendere più serena la loro permanenza in ospedale. Un gesto di vicinanza e attenzione per i bambini in un periodo speciale dell’anno.
La befana è arrivata con l'autoscala all'ospedale di Novara.Nella giornata di ieri, lunedì 5 gennaio, i vigili del fuoco del Comando di Novara, in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco, hanno raggiunto il reparto di Pediatria del Maggiore per fare visita ai bambini. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
Leggi anche: Latina, Natale di sorrisi in Pediatria: i Vigili del Fuoco portano doni ai piccoli ricoverati
Leggi anche: I Vigili del Fuoco illuminano la Pediatria: doni ai bambini e solidarietà al personale sanitario
I Vigili del Fuoco portano la Befana in Pediatria a Novara; Novara, i vigili del fuoco portano doni e dolcetti ai bambini della Pediatria dell'ospedale.
Incendio in un palazzo, intervenute tre squadre dei vigili del fuoco - Ieri notte tre squadre dei vigili del fuoco sono intervenute con le autoscale in un palazzo a Novara dove si era sviluppato un principio di incendio. rainews.it
Incendio in un palazzo a Novara, soccorsi i residenti - I residenti dal quarto al sesto piano sono rimasti infatti bloccati nelle proprie abitazioni dal denso ... ansa.it
Novara24. . Oleggio, incendio di un camino. Intervento dei vigili del fuoco - facebook.com facebook
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.