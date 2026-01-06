Novara i vigili del fuoco portano doni e dolcetti ai bambini della Pediatria dell' ospedale

Lunedì 5 gennaio, i vigili del fuoco di Novara, in collaborazione con l'Associazione nazionale vigili del fuoco, hanno portato doni e dolcetti ai bambini della Pediatria dell'ospedale Maggiore. Con l'autoscala, sono entrati nel reparto per portare un momento di conforto e allegria ai piccoli pazienti, contribuendo a rendere più serena la loro permanenza in ospedale. Un gesto di vicinanza e attenzione per i bambini in un periodo speciale dell’anno.

