Frontale sulla provinciale a Tradate due auto finiscono fuori strada | feriti i conducenti

Nella giornata del 23 gennaio 2026 a Tradate, due auto sono rimaste coinvolte in un incidente frontale lungo la provinciale, con entrambi i conducenti feriti. I veicoli sono usciti dalla carreggiata, richiedendo l'intervento delle forze dell'ordine e dei soccorsi. La dinamica e le cause dell’incidente sono al momento oggetto di accertamenti.

Tradate (Varese), 23 gennaio 2026 – Uno scontro frontale fra due auto sulla provinciale, i veicoli che finiscono fuori strada e i conducenti feriti. È l'esito di un incidente, che poteva avere peggiori conseguenze, avvenuto questa mattina intorno alle 8 e 20 del mattino in via Monte San Michele, fra Tradate e Cairate, in pratica la provinciale 19. Le condizioni dei conducenti . Coinvolti due veicoli, uno dei quali è uscito fuori strada a causa dell’impatto ed è finito s emi distrutto nel campo a lato strada. Feriti i due conducenti alla guida delle due macchine, un uomo di 47 anni e una donna 32enne. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Frontale sulla provinciale a Tradate, due auto finiscono fuori strada: feriti i conducenti Auto fuori strada sulla provinciale: due giovani finiscono in ospedaleDue giovani sono rimasti coinvolti in un incidente sulla strada provinciale tra Latiano e Mesagne, nella serata di martedì 6 gennaio. Leggi anche: Paura sulla provinciale Arosio–Canzo, auto fuori strada si ribalta nella scarpata: due giovani feriti La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Argomenti discussi: Scontro frontale tra auto sulla provinciale 129: gli occupanti estratti dai vigili del fuoco; Schianto frontale sulla Bidentina: due feriti, tra cui anche la sindaca. Strada chiusa per ore; Orotelli, frontale sulla Statale 129: quattro feriti - L'Unione Sarda.it; Incidente sulla Cassia nord a Viterbo: frontale tra auto, due feriti. Frontale sulla Provinciale a Eupilio: almeno quattro feritio scontro tra due auto lungo la Strada Provinciale in località Penzano ha fatto scattare l’intervento del 118, dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine. I feriti sono stati trasportati in ospeda ... quicomo.it Scontro frontale sulla provinciale: autista del camion verso il processo per omicidio colposoFRANCOLISE – Potrebbe presto finire sotto processo Luigi Passero, il conducente del camion coinvolto nell’incidente stradale in cui persero la vita due giovani dell’alto casertano. Per l’uomo sarebbe ... casertace.net Schianto frontale sulla provinciale che collega Adelfia ad Acquaviva delle Fonti, nel Barese. A perdere la vita un 18enne e una 15enne. Grave anche un 19enne portato al Miulli. Alla base del sinistro, con tutta probabilità, un sorpasso azzardato. facebook Frontale tra autocisterna e utilitaria sulla Provinciale 662 tra Savigliano e Saluzzo x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.