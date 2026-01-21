Ospedale Santa Maria Terni proseguono i lavori di ampliamento dell’area di Pronto soccorso | possibili disagi

L’Ospedale Santa Maria Terni sta portando avanti i lavori di ampliamento del Pronto Soccorso, con l’obiettivo di migliorare i servizi offerti. Attualmente, si stanno completando le fasi finali di adeguamento strutturale e impiantistico del nuovo modulo “Poli”, destinato ad accogliere l’area di Osservazione e il collegamento con il pronto soccorso. Durante questa fase, potrebbero verificarsi alcuni disagi per i pazienti e il personale.

