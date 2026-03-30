Domenico Caliendo l’avvocato Petruzzi | Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti

Dopo la morte del bambino avvenuta lo scorso febbraio a causa di un trapianto di cuore che si è guastato durante la conservazione, si prospettano nuove richieste di risarcimento nei confronti dell’ospedale Monaldi. Un avvocato ha annunciato che la cifra richiesta si aggira intorno ai 10 milioni di euro e riguarda altri tre bambini deceduti in circostanze simili.

Dopo il decesso del piccolo Domenico Caliendo, morto lo scorso 21 febbraio per un trapianto di cuore "bruciato" con il ghiaccio, si profilano per l'ospedale Monaldi nuove richieste di risarcimento per circa 10 milioni di euro. Lo rende noto l'Ansa. L'avvocato Francesco Petruzzi, legale della famiglia Caliendo-Marcolino, ha annunciato la presentazione di ulteriori tre istanze di “componimento bonario”. Le nuove richieste riguarderanno, secondo quanto spiegato dal legale, altri tre casi di decessi pediatrici verificatisi nella stessa struttura ospedaliera. Tra questi anche un bambino sottoposto a trapianto di cuore. Tutti i casi sarebbero riconducibili, secondo la ricostruzione, a infezioni da batterio nosocomiale. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Domenico Caliendo, l’avvocato Petruzzi: “Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti” Articoli correlati Domenico Caliendo, l'avvocato della famiglia: «Richiesta da 10 milioni al Monaldi per altri tre bimbi morti»È in procinto di presentare altre tre richieste di risarcimento all'ospedale Monaldi di Napoli, dove il 21 febbraio è deceduto il piccolo Domenico... Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Chiediamo le dimissioni della dirigenza del Monaldi»Morte Domenico Caliendo, la lettera dell'avvocato Francesco Petruzzi: «Scrivo nell’interesse della famiglia Caliendo Mercolino.