Ospedale di comunità a Montella Conte | Decide la Regione il resto sono congetture

Un ospedale di comunità viene annunziato a Montella, ma la decisione finale spetta alla Regione. Il ministro della Salute ha dichiarato che non ci sono altri dettagli al momento e che le voci circa il progetto sono semplicemente congetture. La sanità pubblica in questa zona coinvolge aspetti come gare d'appalto, graduatorie, nulla osta regionali e problemi di parcheggio.

Tre strutture in arrivo ad Ariano, radioterapia al Frangipane rinviata al 2026, a Solofra selezioni del personale da rifare AVELLINO — La sanità pubblica è fatta anche di questo: gare d'appalto, graduatorie, nulla osta regionali, parcheggi che mancano. Maria Concetta Conte, direttore generale dell'ASL di Avellino, non si sottrae. Parla chiaro, a ridosso di Pasqua, e dal suo racconto emerge una macchina che avanza — ma con il freno a mano tirato in più di un punto. La priorità è finire quello che è stato cominciato. Le tre Case di comunità sul territorio di Ariano Irpino sono il cantiere più urgente. «Abbiamo già chiuso e aperto quelle di Montoro e Bisaccia: è un grande risultato», dice Conte. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Ospedale di comunità a Montella, Conte: «Decide la Regione, il resto sono congetture» Articoli correlati Ospedale di comunità a Montella: il Prefetto convoca Comune e frati francescaniA Montella, il futuro ospedale di comunità a San Francesco a Folloni resta avvolto da un nodo complesso. Ospedale di comunità a Montella, il caso verso la Prefettura: frati e Comune fermi davanti al cancelloScontro sul futuro della palazzina accanto al convento: la comunità si spacca, tutto fermo davanti a una catena. Una selezione di notizie su Ospedale di comunità a Montella Conte... Temi più discussi: Sanità, ecco la nuova casa della comunità di Genova Quarto; Sanità territoriale, Pnrr allo sprint finale: apre l'ospedale di comunità di Piana degli Albanesi; Sanità, inaugurata la Casa della Comunità di Rivarolo al Celesia: entro il 31 marzo pronto anche l'Ospedale d…; Sanità di prossimità, doppia inaugurazione in provincia: aprono due case di comunità attese da tempo. Sanità territoriale, Basilicata a quota zero: nessuna Casa di Comunità attivaIl report Agenas certifica il flop del PNRR sulle cure di prossimità: in regione nemmeno una struttura funzionante ... rainews.it Inaugurata Casa di Comunità potenziata nel Celesia di RivaroloÈ una casa di comunità spoke potenziata, che metterà a disposizione dei cittadini un medico di medicina generale ad accesso diretto, presente 6 giorni la settimana dalle 8 alle 20, quella realizzata ... ansa.it Leggo. . Chiara Mocchi, insegnante di francese a Trescore Balneario, Bergamo, racconta dall’ospedale i momenti drammatici dell’aggressione subita da uno studente tredicenne e ringrazia chi le ha salvato la vita, dai soccorsi ai donatori di sangue. La profess - facebook.com facebook Il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara si è recato oggi all’ospedale di Bergamo per far visita alla professoressa Chiara Mocci, vittima dell’aggressione avvenuta mercoledì scorso in un istituto scolastico di Trescore Balneario da par… x.com