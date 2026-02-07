Ospedale di comunità a Montella il caso verso la Prefettura | frati e Comune fermi davanti al cancello

A Montella, la disputa tra i frati francescani del convento di San Francesco a Folloni e il sindaco Rizieri Buonopane si scontra davanti al cancello dell’ospedale di comunità. Da settimane, i frati e l’amministrazione comunale si rimbalzano le responsabilità e le decisioni sulla gestione dell’ospedale, senza trovare un accordo. Ora la questione passa alla Prefettura, che dovrà cercare di mettere fine a questa tensione che blocca il futuro del nosocomio nel paese.

Scontro sul futuro della palazzina accanto al convento: la comunità si spacca, tutto fermo davanti a una catena. Sarà il prefetto Rossana Riflesso a dipanare il nodo dell’ospedale conteso A Montella la contesa è ferma davanti a un cancello. Da una parte i frati francescani del convento di San Francesco a Folloni, dall’altra il sindaco Rizieri Buonopane, presidente della Provincia di Avellino. In mezzo, un ospedale di comunità che dovrebbe nascere in una palazzina attigua al monastero del XIII secolo, monumento nazionale. La vicenda è destinata ad approdare in Prefettura, dove il prefetto di Avellino, Rossana Riflesso, è già stato interessato del caso.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Questa mattina a Montella i frati del convento di San Francesco a Folloni hanno bloccato l’accesso all’area, opponendosi all’installazione di un ospedale di comunità nelle vicinanze.

Ospedale di comunità nel convento, i frati in rivoltaÈ scontro a Montella, in provincia di Avellino, tra i frati minori conventuali, custodi del monastero di San Francesco, nella frazione di Folloni, e il sindaco, Rino Buonopane, che è anche presidente ... ansa.it

