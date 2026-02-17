Ospedale di comunità a Montella | il Prefetto convoca Comune e frati francescani

Il Prefetto ha convocato il Comune e i frati francescani di Montella a causa delle tensioni sul progetto dell’ospedale di comunità a San Francesco a Folloni. La proposta di riqualificare l’ex convento in una struttura sanitaria ha incontrato resistenze tra le parti, che discutono ora sulle modalità di realizzazione e gestione. Il confronto si svolgerà nei prossimi giorni in Municipio, con l’obiettivo di trovare un accordo concreto.

A Montella, il futuro ospedale di comunità a San Francesco a Folloni resta avvolto da un nodo complesso. A tentare di scioglierlo interviene la Prefettura di Avellino. La prefetta Rossana Riflesso ha convocato per domani alle 11:30 il Comune e i frati francescani, ciascuno accompagnato dai rispettivi legali, con l'intento di aprire un canale di dialogo in attesa della pronuncia del tribunale sulla proprietà dell'immobile. La vicenda non riguarda soltanto un edificio. È in gioco la presenza dei frati francescani e delle attività della comunità religiosa, ma anche la realizzazione di un'opera sanitaria che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza considera strategica per la medicina territoriale.