Durante la cerimonia degli Oscar 2026, il regista Steven Spielberg è stato accompagnato dalla nipote Eve Gavigan, confermando la presenza di un legame familiare che si è fatto notare tra i presenti. La coppia è apparsa insieme sul red carpet, attirando l’attenzione dei fotografi e dei media presenti all’evento. Spielberg ha scelto di partecipare alla serata in compagnia della famiglia, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Steven Spielberg ha scelto di partecipare alla cerimonia degli Oscar 2026 al braccio della nipote Eve Gavigan, confermando un legame familiare che trascende i confini professionali. L’incontro si è svolto presso il Dolby Theatre di Los Angeles, dove il regista ha posato con la giovane, vestita in un abito azzurro con corsetto e borsetta bordeaux. Questa scelta non è isolata ma fa parte di una tradizione consolidata: anche nel 2024 la stessa ragazzina aveva calcato il red carpet con un vestito azzurro broccato senza spalline, dimostrando come la famiglia Spielberg integri i più giovani nelle cerimonie prestigiose. Il contesto dell’evento premia l’industria cinematografica globale, ma qui il è sulla dimensione umana delle relazioni familiari all’interno del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Spielberg e la nipote Eve, un legame che unisce due generazioni

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