Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Steven Spielberg ha portato con sé la nipote Eve, figlia di Jessica Capshaw, attrice nota per il suo ruolo in Grey’s Anatomy. Eve aveva già partecipato alla stessa manifestazione nel 2024, all'età di 13 anni, accompagnata dallo zio regista. La madre di Eve, Jessica Capshaw, è una delle attrici più conosciute della serie televisiva.

Non è la prima volta che il regista di film come Jurassic Park partecipa agli Oscar con la nipote. L’aveva già fatto nel 2024, quando la ragazzina (all’epoca appena tredicenne) aveva debuttato sul red carpet con un abito dello stesso colore azzurro, anche se di una tonalità più brillante e in tessuto broccato, con silhouette da principessa e senza spalline. Eve è una dei quattro figli di Jessica Capshaw, figliastra di Spielberg, nota soprattutto per il ruolo di Arizona Robbins in Grey’s Anatomy. L’attrice è sposata con l’imprenditore Christopher Gavigan dal 2004. Jessica e Christopher hanno avuto il primo figlio, un maschio di nome Luke Hudson Gavigan, l’8 settembre 2007. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026, Steven Spielberg porta la nipote e non è la prima volta: Eve è la figlia di Jessica Capshaw, una delle star più amate di Grey’s Anatomy

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