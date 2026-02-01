Cristina e Giuseppe un legame di servizio e amore premiato da Mattarella | il gesto che unisce due vite per la Toscana

Cristina Monzali e Giuseppe Fattore, due toscani, hanno ricevuto insieme il riconoscimento al Merito della Repubblica Italiana dal presidente Sergio Mattarella. La loro storia si intreccia tra servizio e amore, due vite che si sono unite grazie a un impegno condiviso. La cerimonia si è svolta recentemente, lasciando emozioni e soddisfazioni profonde per entrambi.

Cristina Monzali e Giuseppe Fattore, due toscani uniti da un destino che ha superato il confine tra vita privata e impegno sociale, sono stati insigniti dell’onorificenza al Merito della Italiana dal presidente Sergio Mattarella. La decisione, annunciata il 31 gennaio 2026, fa parte di una serie di 31 riconoscimenti assegnati a cittadini che si sono distinti per impegno civile, coraggio e dedizione al bene comune. I due, rispettivamente madre e poliziotto, sono stati scelti per azioni concrete che incarnano i valori fondanti della: solidarietà, servizio, eroismo al di là del dovere. Cristina, originaria di Prato, ha trasformato un lutto personale in un progetto di inclusione sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

